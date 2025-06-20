Інтерфакс-Україна
Події
11:40 20.06.2025

УЗ відмінила заборону на використання іновагонів у вантажних перевезеннях

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УЗ відмінила заборону на використання іновагонів у вантажних перевезеннях

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) відмінила заборону на перевезення вантажів у вагонах, приписаних до іноземних залізниць (іновагонах), повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрозвитку).

"Укрзалізниця" затвердила процедуру визначення іноземних вантажних вагонів технічно сумісними з інфраструктурою залізниць України. Це рішення дозволяє впорядкувати питання курсування вагонів нерезидентів територією України", - ідеться в повідомленні Міністерства в п'ятницю.

Вказується, що фахівці компанії погодили з залізничними адміністраціями суміжних країн технічні аспекти та врегулювали низку організаційних моментів. У результаті розроблено й затверджено не лише саму процедуру визначення технічної сумісності, але й типову форму договору про організацію курсування іноземних вантажних вагонів територією України.

Водночас скасовуються чинні на сьогодні конвенційні обмеження на їх курсування, зазначили в Мінрозвитку.

Власники іновагонів матимуть 30 днів із моменту публікації договору, аби укласти відповідні угоди з "Укрзалізницею" та надати необхідну технічну інформацію для визначення інтероперабельності вагонів — для їх подальшого використання у внутрішньому залізничному сполученні, сказано в повідомленні.

У Мінрозвитку нагадали, що з 1 березня 2025 року в Україні діяла конвенція, якою було обмежено курсування іноземних вантажних вагонів. Причиною цього стало припинення чинності Угоди про спільне використання вантажних вагонів на просторі колишнього СНД та пов’язаних із нею нормативних документів, що унеможливило подальше застосування вагонів приписки інших держав на українській інфраструктурі.

Раніше відмінити заборону закликала Європейська бізнес асоціація (ЄБА), яка стверджувала, що питання експлуатації у межах України власних вантажних вагонів, зокрема приписки залізничних адміністрацій країн СНД та Балтії, крім держав під санкціями, повністю урегульовано нормами національного законодавства,

З початком військової агресії РФ проти України українські вантажовідправники та оператори були вимушені залучати вагони європейських країн, в тому числі країн Балтії, інвестували в ремонт та експлуатацію таких вагонів, розповіли в ЄБА. Це був вимушений крок через критичний дефіцит справного рухомого складу УЗ, низькі швидкості руху по мережі, неконкурентні ставки за використання власних вагонів УЗ, зазначали в ЄБА.

Теги: #укрзалізниця #мінрозвитку

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