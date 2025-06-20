Інтерфакс-Україна
Події
10:29 20.06.2025

Затримано 33-річного дезертира, який на замовлення ворога займався підпалами і готував вбивство в Києві - СБУ

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Затримано 33-річного дезертира, який на замовлення ворога займався підпалами і готував вбивство в Києві - СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція затримали агента ФСБ – 33-річного мобілізованого, який здійснив СЗЧ і на замовлення ворога займався підпалами та готував убивство в Києві, повідомляє СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента фсб, який на замовлення ворога мав здійснити замовне вбивство у столиці України", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацію української спецслужби, для вчинення злочину фігурант отримав від куратора координати схрону, з якого забрав пістолет Макарова та 50 набоїв до нього.

"Ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів. До уваги російської спецслужби дезертир потрапив уже перебуваючи в СЗЧ, коли почав шукати "легких грошей" у Телеграм-каналах", - наголошують у відомстві.

В СБУ зазначають, що після вербування агент прибув до Києва, де як "тестове завдання" спочатку підпалив декілька авто Сил оборони.

"Особу потенційної жертви на вбивство кілер мав отримати від куратора найближчим часом, після виконання іншого завдання від ворога – проведення розвідки однієї з військових частин у Києві", - зазначається в повідомленні.

За інструкцією російського спецслужбіста фігурант орендував квартиру поблизу військової будівлі. Потім влаштувався кур’єром сервісу доставки, щоб приховано стежити за периметром оборонного об’єкта.

Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали агента "по гарячих слідах" після підпалу авто. За місцем тимчасової оселі фігуранта вилучено споряджений до замаху пістолет і телефон, за допомогою якого він контактував із ФСБ.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Теги: #агент_фсб #сбу

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