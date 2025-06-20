Захисники України в ніч на 20 червня знищили 70 із 86 задіяних ворогом дронів

Противник у ніч на 20 червня 2025 року (із 23.00 19 червня) атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 34 — збито вогневими засобами ураження, 36 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.