Інтерфакс-Україна
Події
08:14 20.06.2025

Захисники України в ніч на 20 червня знищили 70 із 86 задіяних ворогом дронів

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Захисники України в ніч на 20 червня знищили 70 із 86 задіяних ворогом дронів

Противник у ніч на 20 червня 2025 року (із 23.00 19 червня) атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 34 — збито вогневими засобами ураження, 36 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #війна #збиття #бпла

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