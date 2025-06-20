Одеса опинилась під масованим ударом ворожих БпЛА - ОВА

Руйнування цивільної інфраструктури та пожежу зафіксовано в Одесі в результаті масованої атаки російських БпЛА, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі.

"Ворог вчергове масовано вдарив по Одесі ударними безпілотниками. Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрону, палає багатоповерхівка. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби", - написав Кіпер у Телеграм.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10142