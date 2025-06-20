01:56 20.06.2025
Троє постраждалих цивільних внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - Терехов
троє постраждалих Станом на 00:18 у Харкові внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"На дану хвилину відомо про трьох постраждалих - один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Біля 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубов, серед постраждалих - дівчата 12 та 17 років.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2696
https://t.me/synegubov/15156