Інтерфакс-Україна
Події
01:56 20.06.2025

Троє постраждалих цивільних внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - Терехов

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троє постраждалих Станом на 00:18 у Харкові внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На дану хвилину відомо про трьох постраждалих - один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Біля 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубов, серед постраждалих - дівчата 12 та 17 років.

Джерело:  https://t.me/ihor_terekhov/2696

https://t.me/synegubov/15156

Теги: #харків #постраждалі #атака #бпла

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