Інтерфакс-Україна
Події
23:52 19.06.2025

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

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З початку доби відбулося 133 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

" Противник завдав одного ракетного та 33 авіаударів, застосувавши п’ять ракет та 32 керовані авіаційні бомби. Також окупанти використали 899 дронів-камікадзе та здійснили 3504 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25681

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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