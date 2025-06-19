Інтерфакс-Україна
Події
22:57 19.06.2025

МЗС Ізраїлю висловило співчуття родині української дівчинки, яка загинула внаслідок ракетної атаки Ірану по Ізраїлю

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Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Марморштейн висловив співчуття близьким української дівчинки Анастасії Бурик, яка загинула внаслідок ракетної атаки Ірану по території Ізраїлю. Вирази співчуття Марморштайн опублікував на платформі X у четвер.

"Висловлюємо співчуття родині Анастасії Бурик, семирічної дівчинки, хворої на рак, яка була вбита іранським режимом у Бат-Ямі разом з чотирма іншими членами її родини. Анастасія приїхала до Ізраїлю, щоб отримати життєво необхідне лікування від раку, і була вбита в результаті іранської балістичної ракетної атаки. Іранський режим обстрілює цивільні райони та цивільну інфраструктуру в Ізраїлі, а його зброя використовується проти України та дестабілізує європейську безпеку", - написав Марморштейн на X.

Як повідомлялося, 14 червня внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в м. Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

Джерело: https://x.com/OrenMarmorstein/status/1935776533710352545

Теги: #ізраїль #співчуття #мзс

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