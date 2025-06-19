МЗС Ізраїлю висловило співчуття родині української дівчинки, яка загинула внаслідок ракетної атаки Ірану по Ізраїлю

Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Марморштейн висловив співчуття близьким української дівчинки Анастасії Бурик, яка загинула внаслідок ракетної атаки Ірану по території Ізраїлю. Вирази співчуття Марморштайн опублікував на платформі X у четвер.

"Висловлюємо співчуття родині Анастасії Бурик, семирічної дівчинки, хворої на рак, яка була вбита іранським режимом у Бат-Ямі разом з чотирма іншими членами її родини. Анастасія приїхала до Ізраїлю, щоб отримати життєво необхідне лікування від раку, і була вбита в результаті іранської балістичної ракетної атаки. Іранський режим обстрілює цивільні райони та цивільну інфраструктуру в Ізраїлі, а його зброя використовується проти України та дестабілізує європейську безпеку", - написав Марморштейн на X.

Як повідомлялося, 14 червня внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в м. Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

Джерело: https://x.com/OrenMarmorstein/status/1935776533710352545