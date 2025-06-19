Інтерфакс-Україна
Події
21:00 19.06.2025

Зеленський готовий зустрічатись і з Путіним, хоча той пересидів конституційні повноваження

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Зеленський готовий зустрічатись і з Путіним, хоча той пересидів конституційні повноваження
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрічатись в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення і хто має відповідні повноваження, зокрема з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження.

"Україна готова зустрічатись на найвищому рівні, і цей рівень саме рішень. Я готовий зустрічатись в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення і хто має відповідні повноваження. В тому числі і з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, бажано закінчити війну в цьому терміні президента США Дональда Трампа.

"Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів", - додав президент.

 

Теги: #путін #зустріч #зеленський

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