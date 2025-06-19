Інтерфакс-Україна
Події
20:06 19.06.2025

Одеському ексвійськкому Борисову збільшили заставу до 45 млн грн

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Одеському ексвійськкому Борисову збільшили заставу до 45 млн грн

Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова більше ніж у двічі до 45,42 млн грн, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомлялося, у травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила колишнього військкома під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави у 20 млн грн. Рішення щодо розміру застави було оскаржене в апеляційному суді, оскільки у слідчих Бюро існували обґрунтовані підозри, що колишній військком намагався вийти під заставу та втекти.

Борисов є фігурантом справи ДБР за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період) та 366 (службове підроблення) КК України.

Як повідомлялося, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Борисов був звільнений з посади після оприлюднення інформації про те, що його родина під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автомобілів на мільйони доларів.

22 липня 2023 року колишньому одеському військкому оголосили підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

На початку березня поточного року Державне бюро розслідувань завершило слідство і направило до суду справу щодо Борисова за підозрою в організації легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 млн. грн.

Під час розслідування задокументовано факти придбання членами сім’ї Борисова дорогих авто в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 млн. грн.

Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.

 

Теги: #застава #борисов #одеса

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