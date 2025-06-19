Інтерфакс-Україна
Події
19:16 19.06.2025

У Стрийському ТЦК помер чоловік, призначено службове розслідування

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У приміщенні Стрийського районного ТЦК у вівторок, 17 червня, помер чоловік 1975 року народження, повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК.

"17 червня, близько 22:30, до приміщення Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліцією був запрошений військовозобов’язаний Науменко Олексій Анатолійович 1975 року народження. У громадянина був відсутній військово-обліковий документ. Встановлено, що після введення воєнного стану чоловік жодного разу не з’являвся у РТЦК та СП. Будь які відомості про проходження ВЛК громадянина Науменка були відсутні. Відповідно, громадянин скоїв правопорушення згідно ст. 210-1 КУпАП", - вказується у повідомленні в Facebook.

Надалі, як зазначається у повідомленні, близько 00:55, 18 червня, громадянин Науменко поскаржився на пекучий біль в області серця. Військовослужбовець, що перебував на чергуванні, одразу ж викликав швидку допомогу. Карета швидкої прибула через 12 хвилин, о 01:07. Однак чоловік уже перебував у непритомному стані. Реанімаційні заходи, які були здійснені медичними працівниками, не дали результатів.

"Причина смерті буде встановлена при проведенні експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. Попередня версія медиків – інфаркт. Слідчо-оперативна група Стрийського РУП ГУМВС у Львівській області при огляді тіла громадянина Науменка зовнішніх тілесних ушкоджень не виявила", - наголосили в ТЦК.

Решта обставин з’ясовуються. По даному факту призначено службове розслідування.

 

Теги: #тцк #смерть #стрий

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