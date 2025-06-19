Інтерфакс-Україна
Події
18:14 19.06.2025

Україна працює над введенням санкцій проти газовозів, які РФ хоче використовувати для своїх проєктів, - Зеленський

2 хв читати
Україна працює над введенням санкцій проти газовозів, які РФ хоче використовувати для своїх проєктів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами санкційних та інших обмежувальних заходів проти Росії.

"Погодили конкретні рішення. Перше – на сто відсотків синхронізувати санкції нашої держави та партнерів. Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, Україна продовжує політику тиску на російський танкерний флот. Президент поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту.

"Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів", - наголосив Зеленський.

Також на нараді розглянули нові напрями санкцій з метою ускладнити Росії можливість затягувати війну. Президент пояснив, що зокрема, це стосується фінансових інструментів, криптовалют, схем оплати й постачання компонентів та обладнання в РФ для виробництва зброї.

Глава держави доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень.

"МЗС України, розвідки та Національний банк України мають забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на Росію та її спільників", - резюмував Зеленський.

Теги: #газовози #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:43 19.06.2025
Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців не надані підстави

Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців не надані підстави

03:35 19.06.2025
Австралія вперше запровадила санкції проти тіньового флоту Росії

Австралія вперше запровадила санкції проти тіньового флоту Росії

01:31 19.06.2025
Сенат США відклав "руйнівні санкції" проти Росії через війну Ізраїлю та Ірану – ЗМІ

Сенат США відклав "руйнівні санкції" проти Росії через війну Ізраїлю та Ірану – ЗМІ

10:35 18.06.2025
Більшість українців вважають санкції проти Порошенка спробою влади відволікти увагу від складної ситуації на фронті – КМІС

Більшість українців вважають санкції проти Порошенка спробою влади відволікти увагу від складної ситуації на фронті – КМІС

19:36 17.06.2025
Канада запроваджує санкції проти понад 40 юросіб із РФ та інших країн

Канада запроваджує санкції проти понад 40 юросіб із РФ та інших країн

09:26 17.06.2025
Трамп заявив про відтермінування санкцій проти РФ, бо очікує від них угоди щодо припинення війни - ЗМІ

Трамп заявив про відтермінування санкцій проти РФ, бо очікує від них угоди щодо припинення війни - ЗМІ

21:07 16.06.2025
ЄС продовжив санкції проти Росії, накладені у відповідь на незаконну анексію Криму

ЄС продовжив санкції проти Росії, накладені у відповідь на незаконну анексію Криму

19:46 16.06.2025
Трамп вважає можливими нові санкції проти Росії

Трамп вважає можливими нові санкції проти Росії

07:53 16.06.2025
Голова Єврокомісії запропонувала партнерам по G7 приєднатися до ЄС у санкційному тиску на Росію задля досягнення припинення вогню в Україні

Голова Єврокомісії запропонувала партнерам по G7 приєднатися до ЄС у санкційному тиску на Росію задля досягнення припинення вогню в Україні

19:05 12.06.2025
Сенатор Грем: У Конгресі продовжує зростати переважна підтримка законопроекту про санкції проти РФ

Сенатор Грем: У Конгресі продовжує зростати переважна підтримка законопроекту про санкції проти РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Лагард перспективи використання заморожених російських активів

Понад 800 бійців "Азову" досі в російському полоні – пресслужба

Колишнє керівництво ДП "Документ" розкрадало кошти під час війни - СБУ

Коордштаб: з російського полону звільнено групу важкохворих захисників - це ще один етап обміну за стамбульськими домовленостями

Зеленський повідомив про повернення з полону захисників України

ОСТАННЄ

Радбез ООН проведе екстрене засідання у пʼятницю щодо ударів РФ по Україні

ДТЕК вперше в Україні адаптував наземні робочі місця шахти під потреби людей з обмеженими можливостями

Зеленський обговорив з Лагард перспективи використання заморожених російських активів

"Метінвест" допоміг в обладнанні п’яти командно-штабних машин для підрозділів Сухопутних військ України

Наглядова рада YES зібралась у Києві для підготовки щорічної зустрічі

У Києві поновлено роботу сервісу оплати проїзду в наземному транспорті qr-квитками після технічного збою

Директор федеральної служби виконання покарань РФ отримав 10 років тюрми заочно за створення катівень на Херсонщині

Львів'янин зі СМА Гусаков про збори: Тепер розумію, що треба було вести рахунки і збирати чеки, але я не мав у цьому досвіду

Глава МВС: Встановлені імена російських військових, тіла яких передані Україні по репатріації

Затверджено методичні рекомендації працевлаштування ветеранів викладачами предмету "Захист України" у школах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА