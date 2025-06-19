Інтерфакс-Україна
Події
14:51 19.06.2025

Зеленський повідомив про повернення з полону захисників України

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Зеленський повідомив про повернення з полону захисників України
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

З російського полону вдалося повернути воїнів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, більшість із них перебувала в полоні з 2022 року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року. Захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він наголосив, що Україна працює над поверненням усіх українців.

"Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну", - додав президент.

Теги: #повернення #захисники

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