Зеленський повідомив про повернення з полону захисників України

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

З російського полону вдалося повернути воїнів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, більшість із них перебувала в полоні з 2022 року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року. Захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він наголосив, що Україна працює над поверненням усіх українців.

"Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну", - додав президент.