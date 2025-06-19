Інтерфакс-Україна
Події
12:44 19.06.2025

В Аргентині викрили мережу російських агентів - ЗМІ

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В Аргентині викрили мережу російських агентів - ЗМІ

Уряд Аргентини повідомив, що Державний секретаріат розвідки (SIDE) виявив операцію іноземного впливу, яку здійснювала група громадян Росії, що проживають у країні, у співпраці з аргентинцями.

"Група російських резидентів діяла в Аргентині з метою дезінформації та геополітичних цілей", - повідомляє видання La Derecha Diario.

Згідно з офіційними джерелами, ці особи пов'язані з геополітичними інтересами Кремля та займалися дезінформаційною діяльністю та маніпуляціями громадською думкою.

Розслідування виявило існування організації під назвою "La Compañía", пов’язаної з покійним російським олігархом Євгеном Пригожиним, який помер у серпні 2023 року, та з так званим "Проектом Лахта", відомим своїми глобальними дезінформаційними кампаніями.

Ймовірним керівником цієї діяльності в Аргентині є Лев Костянтинович Андріашвілі, громадянин Росії, який проживає в країні, і який, як повідомляється, діє разом зі своєю дружиною Іриною Яковенко, також росіянкою. Вважається, що обидва відповідають за отримання фінансування та встановлення зв'язків з місцевими колаборантами.

"Мета La Compañía – сформувати групу осіб, лояльних до інтересів Росії", – йдеться в офіційному релізі. Зазначається, що мета діяльності агентів – розгортання дезінформаційних кампаній, отримання конфіденційної політичної інформації та здійснення впливу на фонди, неурядові організації та громадянські організації.

Влада оголосила про створення Федерального слідчого департаменту (DFI) у складі Федеральної поліції Аргентини. Цей новий підрозділ матиме своїм головним завданням боротьбу з організованою злочинністю, наркоторгівлею та тероризмом.

"Уряд не дозволить, щоб Аргентина потрапила під вплив будь-якої іншої країни", – заявили представники адміністрації президента Аргентини.

Теги: #аргентина #агенти_рф

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