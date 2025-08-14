Інтерфакс-Україна
Події
19:56 14.08.2025

Президент Аргентини готовий докласти особистих зусиль до гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

"Звісно, говорили про ситуацію в дипломатії. Поінформував про нещодавні контакти з партнерами. Наголосив, що наша позиція абсолютно чітка: Україні потрібні чесний мир і надійні гарантії безпеки. Хав’єр готовий докласти особистих зусиль", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також лідери обговорили економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції.

"Привітав Хав’єра із цими важливими результатами. Україна зацікавлена у вивченні такого досвіду. Обговорили відповідну можливість", - додав Зеленський.

Крім того, він обговорив із Мілеєм сфери для потенційної співпраці, зокрема у технологічї, економіці й аграрній промисловості.

Лідери домовилися відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ країн.

"Команди активно працюватимуть, щоб вони відбулися вже найближчим часом. Також подякував Хавʼєру за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Будемо працювати разом з усіма партнерами, щоб усі українські дітки якнайшвидше повернулися додому", - зазначив глава Української держави.

Президенти України й Аргентини узгодили наступні контакти.

"Буду радий бачити Хавʼєра в Україні", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #зеленський #аргентина #президент

