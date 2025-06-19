На Сумщині автодороги укривають антидроновими сітками

Фото: Сумська ОВА

У Сумській області продовжують укривати автомобільні шляхи антидроновими сітками, повідомив у четвер очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Продовжуємо укривати дороги антидроновими сітками. Роботи тривають на визначених напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак", - написав він у Телеграмі.

Григоров зазначив, що такі укриття ускладнюють аеророзвідку та захищають від дронів ворога. "Це ще один важливий крок для безпеки людей і збереження логістики", - додав він.

Трохи раніше Повітряні сили повідомляли про пуски КАБ тактичною авіацією у напрямку Сумщини.