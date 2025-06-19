Сибіга: Минуло рівно 100 днів російських маніпуляцій і втрачених можливостей покласти край війні

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відзначив, що минуло 100 днів після того, як Україна "беззастережно" прийняла пропозицію США про повне припинення вогню, тим часом Росія відхилила цей "перший крок до миру".

"Минуло рівно 100 днів з того часу, як Україна беззастережно прийняла пропозицію США про повне припинення вогню, поклавши край вбивствам і рушивши вперед із справжнім мирним процесом. Минуло рівно 100 днів з того часу, як Росія відхилила цей перший крок до миру. 100 днів російських маніпуляцій і втрачених можливостей покласти край війні. 100 днів ескалації терору Росії проти України замість його припинення", - написав він у соцмережі Х у четвер.

Сибіга наголосив, що Україна залишається відданою миру. "На жаль, Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США щодо припинення вбивств", - додав міністр.

"Настав час діяти і змусити Росію піти на мир. Мир через силу, посилення санкцій та розширення можливостей України", - резюмував він.