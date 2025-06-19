Підприємець з Луганщини привласнив понад 35 млн грн, виділених на закупівлю товарів військового призначення

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції затримали підприємця з Луганської області, який привласнив кошти, призначені для закупівлі техніки та обладнання для потреб Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони.

"У 2023–2024 роках за результатами спрощених закупівель підприємець уклав низку договорів з трьома військовими частинами та однією сільською радою. Загальна сума контрактів — понад 35 млн гривень. Предметом договорів були квадрокоптери, прилади нічного бачення та інші товари спеціального призначення", - йдеться у повідомленні на сайті ДБР в четвер.

За інформацією відомства, отримавши кошти на рахунки свого ФОП, зловмисник почав виводити їх через фіктивні підприємства.

"Гроші перераховувалися нібито за придбання товарів, які фактично не виготовлялися і не закуповувалися, оскільки контрагенти не мали ані власного виробництва, ані офіційного доступу до імпорту відповідної продукції", - зазначається в повідомленні.

У результаті обладнання поставлено не було, а підприємець незаконно заволодів понад 35 млн грн.

Зловмиснику повідомлено про підозру у привласненні майна в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах та у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.