Інтерфакс-Україна
Події
08:18 19.06.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойових зіткнення

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Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойових зіткнення
Фото: https://www.facebook.com/

Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 у четвер.

"За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 40 авіаційних ударів, скинули 58 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3269 дронів-камікадзе та здійснили 5111 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 99 - з реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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