Інтерфакс-Україна
Події
07:42 19.06.2025

Ворог здійснив артилерійський обстріл й двічі атакував дронами типу FPV Миколаївщину, є постраждала - ОВА

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Ворог здійснив артилерійський обстріл й двічі атакував дронами типу FPV Миколаївщину, є постраждала - ОВА

Внаслідок артилерійського обстрілу та атак дронами типу FPV по Куцурубській громаді було поранено 70-річну жінку, повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у четвер.

"Учора, 18 червня, ворог о 09:20 здійснив артилерійський обстріл й двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з oбстрілів у с. Дмитрівка було поранено 70-річну жінку, її госпіталізували до медзакладу. На ранок стан постраждалої - середньої важкості, стабільний. Крім того, пошкоджено два приватних будинки",- написав Кім.

Він додав, що також учора ворог чотири рази атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади та берегову зону м. Очаків. Постраждалих немає.

"Уночі, 19 червня, близько 03:50 ворог атакував БПлА типу "Shahed 131/136". Інгульську громаду. Внаслідок чого пошкоджено сільськогосподарське підприємство, виникли пожежі складських будівель та сухої трави, які були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #миколаївська #обстріли

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