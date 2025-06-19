19 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1212 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1212 RUSSIAN AGRESSION

19 червня відзначають Всесвітній день дитячого футболу, Міжнародний день прогулянки, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію..

День емансипації (День свободи) у США.

Православна церква вшановує пам'ять апостола Юди, брата Господнього, святих мучеників Зосими та Йова.

Сьогодні виповнюється 100 років від дня відкриття в Києві (19.06-01.09.1925) першої у світі космічної Виставки з вивчення світових просторів.

Всесвітній день дитячого футболу

Проголошений Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА) з метою привернення уваги світової спільноти до проблем дітей і пропаганди здорового способу життя серед молоді.

Основним завданням при створенні свята організатори ставили подальшу популяризацію і без того, мабуть, однієї з найпопулярніших спортивних ігор у світі, а також пропаганду здорового способу життя від самого дитинства.

З погляду структури ООН, до якої належить ЮНІСЕФ, Всесвітній день дитячого футболу має стимулювати спортивні організації різних країн до пошуку талановитих дітей і надання можливостей для розкриття їх талантів і можливостей. Ті ж інтереси переслідує і ФІФА.

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 69 / 293.

Дата була обрана на честь прийняття 19 червня 2008 року резолюції Ради Безпеки 1820 (2008), в якій Рада засудила сексуальне насильство як тактику ведення війни і перешкоду на шляху миробудування.

Термін "сексуальне насильство в умовах конфлікту" охоплює зґвалтування, сексуальне рабство, примусову проституцію, примусову вагітність, примусові аборти, примусову стерилізацію, насильницькі шлюби та будь-які інші порівнянні за ступенем тяжкості форми сексуального насильства щодо жінок, чоловіків, дівчаток або хлопчиків, що мають прямий або непрямий (тимчасовий, просторовий або причинно-наслідковий) стосунок до конфлікту.

День фермера

19 червня кожного року Україна відзначає дуже молоде професійне свято – День фермера. Подію започаткував Володимир Зеленський 18 червня 2020 року. Дата святкування обрана на честь дати прийняття Закону про фермерство, що відбулось саме цього дня у 2003 році.

Фермери займаються веденням сільського господарства (виробляють, переробляють та реалізують продукт) на орендованій чи власній земельній ділянці, власними силами або за допомогою найманих працівників.

Метою Дня фермера є привернення уваги українського суспільства до важливості фермерства для процвітання сільського господарства, а отже, для продовольчої безпеки України; подяка фермерам за їхню старанну працю на благо держави; розвиток фермерського господарства.

Міжнародний день прогулянки

Міжнародний день прогулянки — відзначається в середині червня. В інтернеті зазначено дві дати його святкування - 15 або 19 червня. Друга - найбільш поширена.

Отже, Міжнародний день прогулянки, або День неспішної прогулянки, — свято, яке закликає оцінити важливість такого, здавалося б, очевидного, але забутого багатьма способу відпочити, зняти стрес або просто нервове напруження, як піша прогулянка.

Для людей, які проживають в сучасних мегаполісах, об'єктивна реальність задала дуже високі темпи життя, що не може не позначитися на психічному здоров'ї. Статистика з упевненістю показує, що систематичний стрес і депресія стали вже стійкою характеристикою нервової системи жителів міста.

Щоб не зменшувати темп життя і не переглядати пріоритети, хтось прагне вирішити ці проблеми за допомогою ліків. На щастя, в останні роки популярність набирає захоплення спортом і прагнення до здорового способу життя. Одним з ефективних способів боротьби зі стресом, як це не дивно, є звичайна піша прогулянка по парку або лісу, виїзд на природу.

Бажання наголосити на важливості і доступності цього простого способу відволіктися хоча б ненадовго від проблем і суєти підштовхнуло ініціаторів і активістів відзначати щорічно Міжнародний день прогулянки. До того ж саме в червні, коли вже переважає тепла сонячна погода, яка сприяє прогулянкам на свіжому повітрі.

Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію

Це спадкова зміна структури гемоглобіну, в наслідку якої він стає патологічним (гемоглобін S). Якщо під мікроскопом розглянути еритроцити з вмістом гемоглобіну S, то вони за формою нагадуватимуть серп. Дані еритроцити погано транспортують кисень, через що хворий може скаржитись на кисневу недостатність (гіпоксію).

Небезпека захворювання полягає у ризику гемораґічного інсульту та вразливості до інфекцій. На жаль, сьогодні серповидноклітинна анемія невиліковна, тому хворим необхідно регулярно відвідувати лікаря та берегти себе від інфекційних захворювань.

Цікаво, що хворі на серповидноклітинну анемію мають стійкість до малярії, бо збудник малярії харчується тільки нормальним гемоглобіном, а не патологічним.

День емансипації (День свободи) у США

Історичною передумовою для встановлення Дня емансипації стала подія, що відбулася в цей день у 1862 році, коли президент Авраам Лінкольн ухвалив закон про скасування рабства. Техас став першим штатом, який оголосив цей червневий день державним святом з 1890 року.

Слово "емансипація" в його сучасному значенні означає незалежність і рівноправність всіх людей (незалежно від кольору шкіри, статі та соціального становища) в суспільному, трудовому та сімейному житті. Крім того, цей термін також має на увазі право жінок, а не тільки чоловіків, отримувати освіту, працювати на будь-якій посаді, отримувати гідну зарплату, а також право обирати і бути обраною до державних або муніципальних органів влади.

Свято 19 червня також називають Днем свободи або Juneteenth (англ. June — червень і nineteenth - дев'ятнадцятий). Наразі 41 штат США відзначає 19 червня або як державне, або як національне свято. 17 червня 2021 року президент США Джо Байден підписав закон, висунутий Конгресом, щоб зробити цей день федеральним святом.

Цього дня народилися:

130 років від дня народження Олександра Ілліча Бродського (1895-1969), українського вченого у галузі фізичної хімії;

100 років від дня народження Олександри Захарівни Смолярової (1925-2014), української актриси;

80 років від дня народження Галини Луківни Горбатенко (1945), української диригентки, педагогині;

80 років від дня народження Людмили Іванівни Приходько (1945-2024), української актриси.

Ще в цей день:

240 до н. е. - Грецький учений Ератосфен Кіренський (на зображенні) уперше обчислив радіус Землі;

325 - Прийнятий Нікейський символ віри;

1819 - До Ліверпуля прибула "Саванна" - перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан;

1885 - З Французької республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок — статую Свободи;

1948 - Підписано Женевську конвенцію "Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках";

1968 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї;

1996 — Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співробітництво.

Церковне свято:

Зосима і Йов

У цей день православна церква вшановує пам'ять святого Зосими. Він народився у Фракії в 89 році, коли християнська віра лише зароджувалася. Проте юнак загорівся бажанням стати християнином — і незабаром здійснив його. Коли Зосима дізнався про початок переслідувань християн, він покинув військову службу, прийняв хрещення і присвятив своє життя молитвам і вчиненню добрих справ.

Про це повідомили правителю Доміціану, і Зосимі довелося постати перед судом. Він виявився твердим у своїй вірі, відмовився зректися Христа і принести жертву язичницьким богам. Після цього колишнього воїна піддали тортурам, але він зніс їх, не відчувши страждань. Тоді мученика ув'язнили, а за деякий час обезголовили.

Святому Зосимі моляться про благополуччя, сімейну гармонію і багатство. А святому Іову - про позбавлення від несправедливої образи і будь-яких наклепів.

Іменини: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір, Оксана.