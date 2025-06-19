Європа проведе ядерні переговори з Іраном у Женеві – ЗМІ

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та головний дипломат ЄС проведуть ядерні переговори зі своїм іранським колегою в п'ятницю в Женеві, повідомило Reuters німецьке дипломатичне джерело.

За словами джерела, міністри спочатку зустрінуться з головним дипломатом Європейського Союзу Кайєю Каллас у німецькому консульстві в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Метою переговорів, які, за словами джерела, відбуваються в координації зі Сполученими Штатами, є переконати іранську сторону дати тверді гарантії того, що вона буде використовувати свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.

Джерело: https://www.reuters.com/world/israel-iran-conflict-live-trump-leaves-g7-summit-early-says-should-evacuate-2025-06-17/