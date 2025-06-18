Президент Румунії надіслав листа зі співчуттями після удару по Києву

Президент Румунії Нікушор Дан відправив посольству України в Румунії листа зі співчуттями після російського удару балістичною ракетою по Києву у вівторок, в результаті якого загинули щонайменше 30 людей та 188 постраждали, повідомило посольство у Facebook в середу.

В посольстві зазначили, що отримали багато електронних повідомлень зі співчуттями щодо трагедії у Києві, серед яких лист співчуття від президента Румунії.

"Від себе особисто та від імені громадян Румунії висловлюю співчуття та глибоку скорботу у зв'язку з втратою людських життів внаслідок жорстокого нападу на місто Київ. У цей болісний час ми бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим в результаті цієї атаки, а також всім постраждалим протягом більш ніж 1200 днів конфлікту", - йдеться в листі.

Дан наголошує, що Росія і далі показує небажання мирних переговорів, продовжуючи жорстоку війну всупереч нормам міжнародного права.

"Румунія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для захисту її свободи, незалежності та суверенітету", - додав президент.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/06/18/7214079/