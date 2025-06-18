Україна екстрадувала до США учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання – Нацполіція

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У рамках міжнародно-правового співробітництва Україна екстрадувала до Сполучених Штатів Америки учасника організованого злочинного угруповання, повідомила Національна поліція України.

"Зловмисники використовували розроблене ними шкідливе програмне забезпечення, в тому числі віруси-шифрувальники, для кібератак на провідні світові промислові підприємства. Внаслідок цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації фігуранти вимагали мільйонні виплати у криптовалюті на підконтрольні гаманці дропів. Встановлена слідством сума завданих злочинною діяльністю збитків перевищує 3 мільярди гривень в еквіваленті", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

У листопаді 2023 року українські правоохоронці за участі колег із США, Франції, Норвегії, Нідерландів, Німеччини, а також представників Європолу, Євроюсту провели перший етап знешкодження міжнародної хакерської групи, члени якої здійснювали масштабні кібератаки на компанії у Франції, Норвегії, Німеччині, Нідерландах, Канаді та США.

Загалом правоохоронці провели понад 80 санкціонованих обшуків на території України та вилучили криптоактиви на суму понад 24 млн грн, дев'ять елітних автомобілів та 24 земельні ділянки загальною площею майже 12 га. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на вказане майно судом накладено арешт.

Завдяки аналізу здобутої в результаті слідчих дій інформації вдалося додатково встановити 33-річного члена угруповання, який займався пошуком вразливостей у корпоративних мережах підприємств-жертв. Отримані хакером дані його спільники використовували для планування та здійснення кібератак.

Працівники ФБР США оголосили особу в міжнародний розшук, заочно висунувши обвинувачення за низкою порушень Кодексу законів Сполучених штатів Америки.

Українські правоохоронці за дорученням Офісу генерального прокурора затримали розшукуваного громадянина іноземної держави, який мешкав у Києві.

Рішенням Солом’янського райсуду Києва до нього застосовано екстрадиційний арешт.

Після завершення екстрадиційної перевірки та набрання чинності рішенням про видачу 18 червня 2025 року чоловіка передано американській стороні.