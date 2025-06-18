Україна вийшла з угоди СНД про порядок переказу коштів громадянам за соціально значимими неторговими платежами

Кабінет міністрів погодив вихід України з угоди СНД про порядок переказу коштів громадянам за соціально значимими неторговими платежами.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, здійснено вихід України з угоди про порядок переказу коштів громадянам за соціально значимими неторговими платежами, підписаної 9 вересня 1994 року в Москві (Росія).