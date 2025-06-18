МЗС: Намір залишити Ізраїль за сприяння посольства підтвердили 293 громадянина України, бажання покинути Іран виявили 85 громадян
Станом на ранок 18 червня намір залишити Ізраїль за сприяння посольства підтвердили 293 громадянина України. Бажання покинути Іран виявили 85 громадян, а також 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне місце проживання в Україні.
Як повідомили в українському Міністерстві закордонних справ, з початком погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході на доручення міністра Андрія Сибіги дипломатична служба проводить цілодобовий моніторинг безпекової ситуації та звернень громадян України, які виявляють бажання виїхати у більш безпечні регіони чи повернутися на Батьківщину.
У відомстві зазначили, що дипломати посольства України в Державі Ізраїль вже евакуювали низку громадян, які нагально цього потребували.
"Станом на ранок 18 червня на "гарячу лінію" посольства України в Ізраїлі надійшло загалом понад 400 звернень від громадян України, які отримали від консулів розʼяснення щодо можливих шляхів евакуації. Посольство збирає евакуаційний список громадян, а всі необхідні інструкції розміщені на ресурсах дипустанови", - йдеться в повідомленні.
Департамент консульської служби МЗС і посольства України в Ізраїлі та Ірані опрацьовують низку шляхів евакуації громадян - як окремими рейсами, так і спільно з партнерами. Дипломати також продовжують уточнення даних громадян та вирішення організаційних питань.
"Посольства України в Ізраїлі та Ірані продовжують моніторинг ситуації та надання консульської допомоги громадянам України", - додали у МЗС.