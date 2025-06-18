В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

В четвер, 19 червня, на Чернігівщині та Сумщині, вдень і в східних областях, на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 25-30°, на заході та півночі країни 20-25°. В Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

В Києві без опадів, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 19 червня в Києві була зафіксована в 1918 році і склала 34,4°, найнижча вночі – 5,9° в 1900 році.

В п’ятницю, 20 червня, вночі у південній та північно-східній частинах, вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім Закарпаття та південного сходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 16-21°. У південній частині вночі 13-18°, вдень 21-26°.

В Києві вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.