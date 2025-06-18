Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва зросла до 21 людини - КМВА

Фото: ДСНС Києва

Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва 17 червня зросла до 21 людини, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"20 киян загинули внаслідок удару російської ракети в Соломʼянському районі. Пошуково-рятувальні роботи ще не завершені", - написав він у телеграмі у середу.

За кілька хвилин Ткаченко розмістив повідомлення про 21 жертву: "Тільки що рятувальники під час розборів завалів виявили ще одне, 21-ше тіло"

Тим часом в Україні оголошено чергову повітряну тривогу - зліт МіГ-31К.