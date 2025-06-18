Суд зняв арешт із будівлі, що відкриває шлях до переїзду Будинку музики та повного повернення Костелу Св. Миколая релігійній громаді

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про зняття арешту з комплексу будівель, частину яких заплановано передати під новий "Будинок музики", що усуває останню формальну перешкоду для реалізації рішення про повернення костелу Св. Миколая релігійній громаді, повідомила пресслужба Римсько-католицької парафії Святого Миколая в Києві.

Раніше повідомлялося, що 24 січня Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав Мінкультури передати у користування релігійній організації "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії у м. Києві" Костел Св. Миколая. В Мінкультури на це заявили, що Римсько-католицька парафія продовжує користуватися костелом Св. Миколая в Києві на підставі договору від 2022 року. Зокрема, зазначалося, що відтоді статус будівлі залишався незмінним: вона є державною власністю, яка використовується для задоволення духовних потреб релігійної громади.

Як зазначає пресслужба Римсько-католицької парафії Св. Миколая в Києві, хоча релігійна громада є одноосібним користувачем костелу з 2022 року на підставі договору, повноцінна передача храму була неможливою без релокації Будинку музики, адже українське законодавство забороняє виселення закладів культури без надання їм іншого рівноцінного приміщення.

Рішенням мала стати безоплатна передача у державну власність Флігеля Міжнародного центру культури і мистецтв (колишній Жовтневий палац), що належить Федерації професійних спілок України (ФПУ). Ще 6 червня 2023 року президія ФПУ погодилася на таку передачу для потреб Національного будинку органної та камерної музики України.

Проте реалізація цього плану зупинилася через арешти, накладені на комплекс будівель ФПУ в межах кримінальних проваджень. Як зазначало МКСК у своєму листі від 25 лютого 2025 року, численні клопотання до судових органів та Офісу генерального прокурора щодо зняття арешту з Флігеля залишалися безрезультатними. Таким чином, доля костелу та Будинку музики виявилася напряму залежною від завершення цього судового процесу.

Однак 15 травня 2025 року суд постановив скасувати арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 30 серпня 2022 року. Відтепер більше не існує перепон для виконання рішення президії ФПУ від 6 червня 2023 року про безоплатну передачу будівлі Флігеля у державну власність. Це дозволяє розпочати практичні кроки з облаштування нового концертного залу для Національного будинку органної та камерної музики України, а Міністерство культури та інформаційної політики зможе юридично фіналізувати процес передачі костелу Св. Миколая релігійній громаді.

"Тепер ми радіємо не лише за нашу парафію, яка повертає свій дім, а й за колектив Будинку органної музики, які нарешті матимуть нове, гідне місце для своєї творчості. Господь завжди чинить правильно – "Кесарю кесареве, а Богу Боже", – зазначив настоятель парафії св. Миколая отець Павло Вишковський ОМІ.