Культура
14:35 07.01.2026

Мінкультури передало Костел Святого Миколая у Києві в безоплатне користування католицькій громаді

Міністерство культури України ухвалило рішення про передачу Костелу Святого Миколая у місті Києві у безоплатне користування Релігійній громаді Парафія Святого Миколая Римсько-католицької Церкви. Строк користування – 50 років. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури.

Рішення – результат тривалого діалогу та взаємодії, яке враховує історичну справедливість для релігійної громади, забезпечує охорону пам’ятки національного значення та передбачає відповідальні дії держави щодо подальшого розвитку Національного будинку органної та камерної музики України.

6 січня у Костелі Святого Миколая відбулися молебень за захисників України та Свята Меса з нагоди свята Богоявлення Господнього. У заході взяли участь Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, Віце-прем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики — Міністерка культури України Тетяна Бережна, представники духовенства, парафіяни та запрошені гості.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко наголосила, що передача Костелу Святого Миколая є свідченням відданості України принципам свободи совісті та міжконфесійної рівності: “Навіть у час повномасштабної війни Україна залишається відкритою і дружньою до представників усіх конфесій. Ворогу не вдалося розділити нас за конфесійною ознакою. Костел Святого Миколая — символ нашої спільної молитви і єдності в такі часи. Ми раді, що відсьогодні католицька громада отримує більше можливостей об’єднуватися в молитві та відновлювати життя своєї громади в цьому знаковому місці”.

Віце-прем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики — Міністерка культури України Тетяна Бережна зазначила: “Ми знайшли рішення, за яким громада отримує законне, довгострокове право користування костелом, а держава зберігає його у своїй власності, гарантуючи захист історичної та архітектурної спадщини. Також зараз працюємо над пошуком приміщення для Національного будинку органної та камерної музики. Сьогоднішнє рішення – не фінал, а точка опори, з якої ми рухаємося далі. Попереду – відновлення Костелу, повернення вірян й молитви в ці стіни”.

Вона також подякувала представникам релігійної громади, Національного будинку органної та камерної музики України, народним депутатам, фахівцям з охорони культурної спадщини.

З промовою і молитвою до присутніх звернулися представники духовенства, зокрема: Апостольський Нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас, єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький та настоятель парафії Святого Миколая отець Павло Вишковський.

Апостольський Нунцій в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас, зазначив, що передача Костелу Святого Миколая є прикладом єдності віруючих, держави та Церкви: “Цей день показує, як важливо бути разом — народу, церкві й державі. Шлях був непростим, але саме такою є сьогодні Україна: з багатьма викликами, які ми можемо подолати лише з Божою допомогою. Костел Святого Миколая завжди мав бути домом молитви, і сьогодні ми бачимо здійснення цього прагнення”.

Костел використовуватиметься для богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, молитов, зібрань і релігійної освіти. Релігійна громада зобов’язується забезпечити належний технічний і санітарний стан будівлі, страхування об’єкта, оплату комунальних та експлуатаційних витрат, а також дотримання вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Державна організація “Національний будинок органної та камерної музики України” уклала з релігійною громадою договір безоплатного користування та підписала акт приймання-передачі.

Передача здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Порядку передачі культового майна, а також на виконання рішення суду, що набрало законної сили, та з урахуванням необхідності забезпечення балансу прав і законних інтересів релігійної організації та державної установи – Національного будинку органної та камерної музики України.

Водночас Міністерство культури України продовжує роботу над реалізацією проєкту “Будинок музики”. Зокрема, Мінкультури здійснює підбір об’єктів державної власності для переміщення Національного будинку органної та камерної музики України.

