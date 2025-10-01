Інтерфакс-Україна
18:58 01.10.2025

Парафіяльна громада костелу св. Миколая виконала протиаварійні роботи не дочекавшись допомоги Мінкульту

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України досі не виконало обіцянку відновити та закрити дах та вибиті вікна костелу св. Миколая в Києві, пошкоджені внаслідок російського обстрілу 20 грудня 2024 року, повідомила пресслужба Римсько-католицької парафії Святого Миколая в Києві.

Щоб убезпечити інтер’єр від негоди та уникнути подальшого руйнування святині напередодні зими парафія змушена була власними силами здійснити тимчасові заходи — закрити дах і вікна покриттям.

"Це лише тимчасові міри, які ми змушені застосувати через бездіяльність Міністерства культури та Національного будинку органної та камерної музики (НБОКМ). Багато наших парафіян, (наскільки я знаю то більше 50-ти осіб) зверталися із запитами до Міністерства з надією, що Мінкульт виконає обіцянку, та чекали на професійне втручання. Але минуло більше 9-ти місяців, і ми не маємо права стояти осторонь. Наближається зима, дощі й мороз можуть завдати непоправної шкоди", - цитується у релізі настоятель парафії о. Павло Вишковський ОМІ.

24 липня 2025 року Верховний Суд остаточно підтвердив законність рішень попередніх інстанцій та зобов’язав Міністерство культури та стратегічних комунікацій України передати костел св. Миколая парафії. В парафії закликають Мінкульт негайно виконати рішення суду та передати костел парафії; а державні  органи — зареєструвати парафію як балансоутримувача у державному реєстрі.

