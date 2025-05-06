Парафія костелу св. Миколая у Києві просить Зеленського посприяти передачі храму релігійній громаді

Опікунська та Парафіяльна ради костелу св. Миколая звернулись до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, в якому просять посприяти в остаточному вирішенні передачі будівлі костелу Святого Миколая релігійній громаді та недопущення руйнації видатної історичної та культурної пам’ятки.

"Звертаємося до Вас з глибоким болем у серці та незламною надією від імені Парафіяльної та Опікунської рад і всієї багатостраждальної громади Парафії Святого Миколая в Києві… Ми з гіркотою спостерігаємо, як Міністерство Культури України продовжує ігнорувати потреби католицької парафії св. Миколая, залишаючи нас на останньому місці у вирішенні питання повернення костелу св. Миколая. Вже 20 років, починаючи з 19 грудня 2005 року, всупереч дорученню президента України, Міністерство культури саботує передачу храму нашій релігійній громаді… Наші права чітко закріплені Конституцією України. Більше того, наша правота підтверджена рішенням суду, які Міністерство замість виконати, вперто оскаржує", - йдеться у зверненні до президента.

У зверненні повідомляється, що у своєму особистому листі Папі Франциску у вересні 2020 року Володимир Зеленський зазначив - "Згідно з декретом президента України на засіданні уряду 16 вересня 2020 року прийнято рішення доручити Міністерству культури передати костел св. Миколая в м. Києві у постійне користування римсько-католицькій парафії".

"Вельмишановний пане президенте! Саме Вам належить ухвалити це рішення. Від Вашого вибору залежить не лише майбутнє нашого храму, але й шлях, яким піде Україна – дорогою правди та справедливості чи шляхом продовження застарілих прорадянських помилок... З молитвою за мудрість Ваших рішень, за перемогу України та за виконання обіцяного рішення, на яке ми чекаємо вже 20 років", - закликали віряни главу держави.

Як повідомлялось, у січні Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив повернути будівлю костелу св. Миколая у повноцінне користування релігійній громаді Римсько-католицької церкви.

У грудні 2024 року костел св. Миколая зазнав пошкоджень внаслідок ракетної атаки по Києву.