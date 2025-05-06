Інтерфакс-Україна
Події
17:55 06.05.2025

Римсько-католицька громада вимагає від влади виконання судового рішення щодо костелу святого Миколая

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Опікунська та Парафіяльна ради костелу святого Миколая у Києві звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою втрутитися у ситуацію з передачею храму релігійній громаді.

У відкритому листі представники громади звинувачують Міністерство культури у затягуванні процесу, незважаючи на урядове доручення 2005 року та рішення суду, яке зобов’язує передати культову споруду католицькій парафії. Віряни наголошують, що судовий процес триває, а Міністерство, замість виконати ухвалу, намагається оскаржити її в апеляційному порядку.

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Громада також підкреслює, що ситуація ставить під загрозу збереження костелу, який залишається без необхідного догляду. Віряни заявляють, що затягування питання підриває довіру до влади та суперечить європейським принципам правової держави.

"Майже століття католицька громада позбавлена своїх законних прав у власному домі. Поки весь світ очікує обрання нового Папи, наша парафія змушена боротися за елементарне право — отримати свою святиню", – йдеться у зверненні.

Теги: #звернення #костел_святого_миколая #римсько_католицька_парафія #президент

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