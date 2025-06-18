ППО знешкодила 30 ворожих БпЛА з 58, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях

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У ніч на 18 червня (із 23.00 17 червня) противник атакував 58 БпЛА, ППО знешкодила 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, інформує командування Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 18 червня (із 23.00 17 червня) противник атакував 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму. Основні напрямки удару – Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.