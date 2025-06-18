Сили оборони вразили за добу 28 районів зосередження окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, 10 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, п’ять пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та два інших важливих об’єкта противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.