Інтерфакс-Україна
Події
08:41 18.06.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 186 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 186 бойових зіткнень

Протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

" За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 2 ракетних та 45 авіаційних ударів, застосували 33 ракети та скинули 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3600 дронів-камікадзе та здійснили 6116 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 72 – з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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