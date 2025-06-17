Інтерфакс-Україна
Події
20:41 17.06.2025

Зеленський та Карні обговорили кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами

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Зеленський та Карні обговорили кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 обговорив з прем’єр-міністром Канади Марком Карні кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами, а також зміцнення ППО.

"Обговорили кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 і коаліції охочих, зміцнення української ППО, подальше поглиблення нашої військової співпраці, зокрема проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Окрім того, президент поінформував про нічну російську атаку на цивільну інфраструктуру та житлові будинки з використанням 440 іранських "шахедів" і 32 ракет, зокрема балістичних.

"Вдячний за запровадження нових санкцій проти російського тіньового флоту, низки російських осіб та понад 40 компаній у Росії та інших країнах, які допомагають Росії обходити санкції. Окремо дякую за нову військову підтримку України: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад 2 млрд дол., та наступний транш на понад 2 млрд дол. за рахунок прибутків від заморожених російських активів", - додав Зеленський.

 

Теги: #карні #зустріч #зеленський

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