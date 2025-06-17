Інтерфакс-Україна
Події
20:28 17.06.2025

Члени Палати представників підготували резолюцію, що забороняє участь США у військових діях в Ірані

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Члени Палати представників підготували резолюцію, що забороняє участь США у військових діях в Ірані

Член Палати представників США від Республіканської партії Томас Мессі планує представити проект резолюції в Конгресі, який забороняє Вашингтону брати участь у військових діях на території Ірану, повідомляє у вівторок видання The Hill.

Співавтором цього документа стане демократ, конгресмен Ро Кханна, зазначає видання. Таким чином, ця ініціатива реалізується представниками двох основних партій США. При цьому йдеться про резолюцію особливого типу, виконання якої в разі схвалення Конгресом обов'язкове.

"Ні війні в Ірані. Настав час кожному члену Конгресу заявити про це відкрито. Ви з неоконсерваторами, які привели нас в Ірак, чи ви підтримуєте американський народ? Я з гордістю разом із республіканцем Мессі стану співавтором цієї двопартійної резолюції про військові повноваження", - наводить видання слова Кханни.

Мессі, зі свого боку, зазначив, що "це не наша війна". "Якби це було не так, Конгрес мав би ухвалювати рішення з таких питань відповідно до Конституції", - додав він.

Це вже не перша подібного роду ініціатива в Конгресі США. Раніше демократ, сенатор Берні Сандерс представив законопроєкт, який передбачає заборону на "використання федерального фінансування для будь-якого застосування військової сили проти Ірану за відсутності спеціального дозволу з боку Конгресу".

 

Теги: #іран #конгрес #резолюція #сша

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