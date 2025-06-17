Інтерфакс-Україна
Події
19:50 17.06.2025

Канада оголосила про пакет допомоги України на суму понад 2 млрд доларів

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Канада оголосила про пакет допомоги України на суму понад 2 млрд доларів

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про надання Україні додаткової військової допомоги.

"Ми надаємо додаткову військову допомогу - безпілотники, гелікоптери, більш широке озброєння - на суму понад 2 мільярди доларів допомоги безпосередньо Україні. І, крім того, ми розподіляємо наступний транш кредиту, заснований на заморожених російських активах, також понад 2 мільярди доларів. Це наш внесок. Ми будемо працювати з нашими європейськими та іншими союзниками, щоб вони зробили свій внесок для надання підтримки. І щоб бути абсолютно зрозумілим, підтримка буде непохитною, поки ми не отримаємо справедливий мир для українського народу", - заявив Карні під час зустрічі з Зеленським на полях саміту G7 у Канаді.

Він додав, що Канада також оголосила про додаткові санкційні заходи.

"Санкції, в першу чергу, проти низки фізичних осіб в Росії, проти понад 40 організацій в Росії та за її межами, які намагаються сприяти ухиленню від санкцій - введення санкцій проти понад 200 суден "тіньового флоту", які Росія знову використовує для того, щоб спробувати уникнути цих санкцій", - пояснив прем’єр.

 

Теги: #допомога_україні #канада

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