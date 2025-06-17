Інтерфакс-Україна
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18:34 17.06.2025

Кабмін затвердив експериментальний проєкт щодо посилення ППО України через залучення груп з ДФТГ

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Кабмін затвердив експериментальний проєкт щодо посилення ППО України через залучення груп з ДФТГ

Кабінет міністрів України опублікував постанову, що передбачає реалізацію протягом дії воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп ППО зі складу підрозділів добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у вівторок.

"Опубліковано постанову Кабінет міністрів України від 11 червня 2025 р. № 699 "Про реалізацію експериментального проекту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони", що передбачає реалізацію протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проекту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони", - написав він у телеграм-каналі.

Мельничук уточнив, що експериментальним проектом визначено, що групи ППО ДФТГ це утворення, що працюють на території відповідних територіальних громад для посилення протиповітряної оборони "шляхом виявлення, спостереження, оповіщення та/або нейтралізації загроз (збиття) повітряних об’єктів держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) або пілотованих повітряних суден.

В постанові зазначається, що до складу груп ППО ДФТГ включаються члени ДФТГ з числа осіб, які відповідно до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та пройшли відповідну підготовку.

У проекті визначено, що у разі включення члена ДФТГ до складу групи ППО до контракту добровольця територіальної оборони (ТрО), обов’язково вноситься умова про заборону направлення такої особи для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з протиповітряної оборони, передбачених експериментальним проектом.

Зазначається, що забезпечення групи ППО зброєю, боєприпасами тощо здійснюється військовою частиною Сил ТрО ЗСУ або військовою частиною Повітряних сил ЗСУ у порядку, встановленому Міноборони. Також вказується, що групи ППО ДФТГ мають право на використання технічних засобів для виявлення, супроводу, оповіщення та/або нейтралізації БпЛА, що надані від підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб на благодійній основі або на умовах тимчасового безоплатного користування.

В документі зазначено, що виплата додаткової винагороди членам груп ППО здійснюється в межах видатків місцевих бюджетів у розмірі 100 тис. грн в розрахунку на місяць "пропорційно часу участі у заходах з ППО на підставі наказу командира військової частини Сил ТрО ЗСУ".

Теги: #кабмін #ппо #дфтг

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