Інтерфакс-Україна
Події
18:09 17.06.2025

МАГАТЕ повідомило про ймовірні пошкодження підземної частини ядерного об'єкта в Натанзі

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МАГАТЕ повідомило про ймовірні пошкодження підземної частини ядерного об'єкта в Натанзі

У МАГАТЕ допустили пошкодження центрифуг зі збагачення урану в підземних залах ядерного об'єкта в іранському Натанзі внаслідок ізраїльських авіаударів.

"На основі триваючого аналізу супутникових знімків з високою роздільною здатністю, отриманих після п'ятничних атак, МАГАТЕ виявило додаткові ознаки, що вказують на пряме влучання в підземні зали збагачення в Натанзі", - йдеться в заяві МАГАТЕ в соцмережі X.

У Натанзі розташований найбільший центр зі збагачення урану в Ірані. Він включає в себе два заводи: дослідний і промисловий. Частково центр розміщений під землею. Підземні об'єкти захищені бетонним щитом завтовшки близько 7,6 м.

Від початку ізраїльських атак надходила інформація про пошкодження ядерного центру в Натанзі, проте не було відомостей про те, чи залишилися цілими центрифуги, які розташовані під землею.

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масованих ударів по Ірану. Заявлена мета операції - звести нанівець роботу Тегерана над ядерною програмою. у відповідь іранська сторона почала завдавати ударів по ізраїльській території. Обмін ударами триває.

Теги: #натанзі #магате #іран_ізраїль

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