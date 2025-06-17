Кількість загиблих в Одесі зросла до двох – прокуратура

Фото: https://t.me/odeskaODA/

В Одесі під завалами виявили тіло ще однієї загиблої в результаті російського удару вночі у вівторок, 17 червня.

"До 2 збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожих ударів. На жаль, під завалами знайшли тіло ще однієї жінки, 1947 року народження", - вказується у повідомленні в Facebook.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, всього за медичною допомогою звернулися 26 людей.

"Всі постраждалі отримали необхідну допомогу та продовжують лікування амбулаторно. На місцях триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Працюють комунальні служби", - написав Кіпер в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про одну загиблу та 14 поранених.