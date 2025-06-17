Трамп достроково покинув саміт G7, не зустрівшись з Зеленським – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп залишив саміт "Великої сімки" в Канаді на день раніше після підписання спільної заяви, яка закликає до миру і стабільності на Близькому Сході, оскільки Іран та Ізраїль вночі продовжили бойові дії, повідомляє The Wall Street Journal.

"Повернення Трампа до Вашингтона призведе до того, що він пропустить заплановану зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", - зазначає видання.

Зазначається, що у понеділок перед від'їздом Трамп заявив, що він не прагне посилювати санкції проти Росії.

"Він сказав, що санкції коштують США багато грошей, і це не так просто. Європейці говорять про подальші санкції, в тому числі про зниження існуючої верхньої межі ціни на російську нафту, але це може бути складно без підтримки США. Також може бути важко переконати європейські країни-члени піти на це після того, як ціни на нафту зросли останніми днями", - відзначається у повідомленні.