Україна на G7 має намір обговорювати питання використання заморожених активів РФ, санкції та обмеження цін на нафту - Зеленський

Україна на саміті G7 у Канаді має намір обговорювати питання тиску на Росію, використання заморожених активів РФ, санкції і обмеження цін на російську нафту, заявив президент Володимир Зеленський.

“Що стосується “Сімки”: для нас дуже важливо, який конкретний тиск ми можемо всі зробити, щоб зупинити Путіна, щоб він припинив вогонь, припинив війну. Ми будемо обговорювати заморожені активи російські з лідерами. Також будемо обговорювати санкції”, - сказав Зеленський під час пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Окрім того, за його словами, Україна має намір обговорити price-cup на нафту.