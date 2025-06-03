Саміт G7 може розглянути пропозицію про зниження стелі цін на нафту РФ - представник Єврокомісії

Ідея зниження стелі цін на російську нафту обговорюється не тільки в ЄС, а й серед учасників G7, заявила у вівторок офіційний представник Єврокомісії Паула Пінью.

"Обмеження ціни на російську нафту обговорюється також у межах G7. Ви знаєте, що в середині червня буде саміт G7 у Канаді. І там це питання цілком може бути предметом обговорення", - сказала речниця на брифінгу в Брюсселі.

Пінью відповідала на запитання, чи згодна адміністрація США з пропозицією про нове зниження стелі цін на нафту з РФ.