Інтерфакс-Україна
Події
14:50 03.06.2025

Саміт G7 може розглянути пропозицію про зниження стелі цін на нафту РФ - представник Єврокомісії

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Саміт G7 може розглянути пропозицію про зниження стелі цін на нафту РФ - представник Єврокомісії

Ідея зниження стелі цін на російську нафту обговорюється не тільки в ЄС, а й серед учасників G7, заявила у вівторок офіційний представник Єврокомісії Паула Пінью.

"Обмеження ціни на російську нафту обговорюється також у межах G7. Ви знаєте, що в середині червня буде саміт G7 у Канаді. І там це питання цілком може бути предметом обговорення", - сказала речниця на брифінгу в Брюсселі.

Пінью відповідала на запитання, чи згодна адміністрація США з пропозицією про нове зниження стелі цін на нафту з РФ.

Теги: #нафта #ціни #саміт_g7

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