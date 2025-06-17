Інтерфакс-Україна
Події
18:15 17.06.2025

Зеленський прибув на саміт G7

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Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7, який проходить у Канаді.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела на саміті, очікується, що Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн G7 "A strong and sovereign Ukraine".

Окрім того, у президента заплановано низку зустрічей, зокрема, з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен, президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулу де Сільвою, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Теги: #канада #зеленський #саміт_g7

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