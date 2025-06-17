Зеленський має намір обговорити з прем’єр-міністром Канади додаткові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G7 планує обговорити з прем’єр-міністром Канади Марком Карні додаткові санкції проти РФ.

"Для наших солдатів важливо бути сильними на полі бою, залишатися сильними, доки Росія не буде готова до мирних переговорів. Ми готові до мирних переговорів, до беззастережного припинення вогню. Я вважаю це дуже важливим, але для цього нам потрібний тиск. І, звичайно, я хочу сьогодні поговорити з прем'єр-міністром про додаткові санкції", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.