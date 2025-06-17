МЗС після масованого обстрілу закликає світову спільноту вжити конкретних кроків для посилення тиску на РФ та зміцнення України

Міністерство закордонних справ України вимагає від світової спільноти рішуче засудити черговий масований комбінований обстріл Росією українських міст у ніч на 17 червня та вжити конкретних кроків для посилення тиску на Росію та зміцнення України.

У заяві МЗС наголошується, що нічна атака РФ стала однією з наймасштабніших за час повномасштабного російського вторгнення. У Києві відомо про десятки загиблих та сотні постраждалих цивільних людей. Ще одна жінка загинула в Одесі. Станом на цей час, рятувально-пошукові роботи ще тривають. Кількість постраждалих може зрости. Під ударом російських злочинців знову опинилися цивільні громадяни та цивільна інфраструктура.

"Переконані, що Путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту Групи Семи, аби виставити лідерів країн Групи Семи слабкими. Він свідомо демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль, насамперед до зусиль США", - йдеться у заяві.

Наголошується, що у попередні тижні та місяці Україна довела відданість мирним зусиллям, своєю чергою, Росія не здійснила жодного конструктивного кроку до миру.

"Натомість Москва лише посилює терор, обстріли, вбивства цивільних людей, удари по енергетичній системі та руйнування цивільної інфраструктури України. Все це свідчить про безальтернативність посилення тиску на агресора. Посилення санкцій, зокрема в енергетичному та банківському секторах, а також зміцнення оборонних спроможностей України сприятимуть, а не перешкоджатимуть просуванню до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру", - підкреслює МЗС.

Україна закликає партнерів завдати удару по російській воєнній машині та знизити стелю ціни на російську нафту з 60 до 30 доларів США за барель. Це значно обмежить доходи Кремля від експорту нафти та змусить Росію переглянути агресивну політику.

Крім того, Україна закликає прискорити постачання Україні сучасних систем протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot, NASAMS, IRIS/T, а також додаткових боєприпасів до них, щоб захистити українське небо та рятувати життя.

"Час також перейти до повного використання та конфіскації знерухомлених російських активів для фінансування українського оборонно-промислового комплексу та відбудови України. Таке рішення засвідчить, що агресія має не лише політичні, але й економічні наслідки для Росії", - закликає МЗС.

Київ також продовжує наполягати на політиці миру завдяки силі, що означає максимальний економічний тиск на агресора, повне припинення фінансування його воєнних злочинів, відключення від глобальних фінансових систем та тотальну ізоляцію терористичного режиму.

"Мир завдяки силі передбачає блокування всіх каналів, через які Кремль отримує ресурси для продовження збройної агресії проти України, включаючи повне припинення співпраці з російським ОПК та його міжнародними постачальниками", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у МЗС підкреслили, що на тлі терору проти України "особливо цинічними є спроби Путіна зображати себе "посередником" у врегулюванні на Близькому Сході".

"Нагадуємо, що злочинні режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом задля дестабілізації ситуації в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Росія є руйнівником міжнародного миру та безпеки, а не партнером у їх відновленні. Протидія Москві, а не співпраця з нею, є шляхом до посилення безпеки в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - наголосили у відомстві.

Україна очікує від саміту лідерів Групи Семи, самітів ЄС і НАТО, рішучих кроків, які зміцнять Україну та наблизять перемогу справедливості над злом, відновлення поваги до міжнародного права загалом та Статуту ООН зокрема.