Інтерфакс-Україна
Події
17:11 17.06.2025

МЗС після масованого обстрілу закликає світову спільноту вжити конкретних кроків для посилення тиску на РФ та зміцнення України

3 хв читати
МЗС після масованого обстрілу закликає світову спільноту вжити конкретних кроків для посилення тиску на РФ та зміцнення України

Міністерство закордонних справ України вимагає від світової спільноти рішуче засудити черговий масований комбінований обстріл Росією українських міст у ніч на 17 червня та вжити конкретних кроків для посилення тиску на Росію та зміцнення України.

У заяві МЗС наголошується, що нічна атака РФ стала однією з наймасштабніших за час повномасштабного російського вторгнення. У Києві відомо про десятки загиблих та сотні постраждалих цивільних людей. Ще одна жінка загинула в Одесі. Станом на цей час, рятувально-пошукові роботи ще тривають. Кількість постраждалих може зрости. Під ударом російських злочинців знову опинилися цивільні громадяни та цивільна інфраструктура.

"Переконані, що Путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту Групи Семи, аби виставити лідерів країн Групи Семи слабкими. Він свідомо демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль, насамперед до зусиль США", - йдеться у заяві.

Наголошується, що у попередні тижні та місяці Україна довела відданість мирним зусиллям, своєю чергою, Росія не здійснила жодного конструктивного кроку до миру.

"Натомість Москва лише посилює терор, обстріли, вбивства цивільних людей, удари по енергетичній системі та руйнування цивільної інфраструктури України. Все це свідчить про безальтернативність посилення тиску на агресора. Посилення санкцій, зокрема в енергетичному та банківському секторах, а також зміцнення оборонних спроможностей України сприятимуть, а не перешкоджатимуть просуванню до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру", - підкреслює МЗС.

Україна закликає партнерів завдати удару по російській воєнній машині та знизити стелю ціни на російську нафту з 60 до 30 доларів США за барель. Це значно обмежить доходи Кремля від експорту нафти та змусить Росію переглянути агресивну політику.

Крім того, Україна закликає прискорити постачання Україні сучасних систем протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot, NASAMS, IRIS/T, а також додаткових боєприпасів до них, щоб захистити українське небо та рятувати життя.

"Час також перейти до повного використання та конфіскації знерухомлених російських активів для фінансування українського оборонно-промислового комплексу та відбудови України. Таке рішення засвідчить, що агресія має не лише політичні, але й економічні наслідки для Росії", - закликає МЗС.

Київ також продовжує наполягати на політиці миру завдяки силі, що означає максимальний економічний тиск на агресора, повне припинення фінансування його воєнних злочинів, відключення від глобальних фінансових систем та тотальну ізоляцію терористичного режиму.

"Мир завдяки силі передбачає блокування всіх каналів, через які Кремль отримує ресурси для продовження збройної агресії проти України, включаючи повне припинення співпраці з російським ОПК та його міжнародними постачальниками", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у МЗС підкреслили, що на тлі терору проти України "особливо цинічними є спроби Путіна зображати себе "посередником" у врегулюванні на Близькому Сході".

"Нагадуємо, що злочинні режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом задля дестабілізації ситуації в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Росія є руйнівником міжнародного миру та безпеки, а не партнером у їх відновленні. Протидія Москві, а не співпраця з нею, є шляхом до посилення безпеки в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - наголосили у відомстві.

Україна очікує від саміту лідерів Групи Семи, самітів ЄС і НАТО, рішучих кроків, які зміцнять Україну та наблизять перемогу справедливості над злом, відновлення поваги до міжнародного права загалом та Статуту ООН зокрема.

Теги: #обстріл #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 17.06.2025
Постраждали від обстрілу інфраструктурні об`єкти "Укрзалізниці" для перевезення зерна

Постраждали від обстрілу інфраструктурні об`єкти "Укрзалізниці" для перевезення зерна

15:18 17.06.2025
Шмигаль про масовану атаку на Київ: Росія має понести відповідальність

Шмигаль про масовану атаку на Київ: Росія має понести відповідальність

14:01 17.06.2025
Посольства України в Ізраїлі та Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації українців- МЗС

Посольства України в Ізраїлі та Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації українців- МЗС

11:28 17.06.2025
УЧХ працює на місцях, постраждалих від атаки РФ в Києві та Одесі

УЧХ працює на місцях, постраждалих від атаки РФ в Києві та Одесі

10:05 17.06.2025
Кличко повідомив про використання ворогом касетних снарядів під час атаки на Київ

Кличко повідомив про використання ворогом касетних снарядів під час атаки на Київ

08:10 17.06.2025
Під російським обстрілом опинилися житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури – Лубінець

Під російським обстрілом опинилися житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури – Лубінець

19:49 16.06.2025
Через ворожий авіаудар по Купʼянську 2 мирних мешканці постраждали, ще троє могли загинути – прокуратура

Через ворожий авіаудар по Купʼянську 2 мирних мешканці постраждали, ще троє могли загинути – прокуратура

17:22 16.06.2025
Енергетиків ДТЕК атакував FPV-дрон у Дніпропетровській області, обійшлося без постраждалих

Енергетиків ДТЕК атакував FPV-дрон у Дніпропетровській області, обійшлося без постраждалих

18:38 14.06.2025
УЧХ працював на місці російського обстрілу Запоріжжя

УЧХ працював на місці російського обстрілу Запоріжжя

10:48 14.06.2025
Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини загинув 72-річний чоловік - поліція

Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини загинув 72-річний чоловік - поліція

ВАЖЛИВЕ

Київ постраждав від однієї з найсмертоносніших атак за рік – заява Моніторингової місії ООН з прав людини

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві

Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

ОСТАННЄ

З будинку в Солом’янському районі врятували 26 людей, рятувальні роботи тривають – ДСНС

Кількість загиблих в Одесі зросла до двох – прокуратура

Трамп достроково покинув саміт G7, не зустрівшись з Зеленським – ЗМІ

ЄБРР профінансує другу фазу проєкту з оцифрування геоданих в Україні – глава Міндовкілля

Точицький: сприйняття культури в Україні десь на рівні "міністр дістань квиточок"

Обрано новий склад Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій

Іноземні дипломати відвідали місце російського удару по житловому будинку в Києві

На Київщині шукають ділянку для будівництва заводу з виробництва та переробки шин

В Києві підтверджено загибель 10 осіб, під завалами ще можуть лишатися люди – Кличко

Київ постраждав від однієї з найсмертоносніших атак за рік – заява Моніторингової місії ООН з прав людини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА