Мовний омбудсмен засудив дії Odesa Football Media Team щодо гравця, який зробив зауваження супернику через російську мову

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає неприпустимими дії Odesa Football Media Team, які вигнали гравця Рената Попружного з команди за зауваження гравцю команди суперника FC Armat Євгену Селезньову через російську мову.

"Це приклад репресивних дій проти українців в Україні за українську мову. Такі випадки неприпустимі і потребують реакції не лише уповноваженого, а й організаторів турніру, тренерів, керівників клубів та місцевої влади", — цитує Кременя пресслужба омбудсмена з посиланням на його коментар в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, на підставі цього випадку буде ініційовано заходи державного контролю.

"Важливо отримати пояснення від колишнього гравця, організаторів турніру та інших учасників, які стали свідками конфлікту. Ми винесемо відповідні рішення згідно із чинним законодавством", - додав він.

Кріс того, Кремінь зазначив, що мовне питання у спорті досі залишається болісним, і хоча ситуація поступово змінюється, залишаються випадки нехтування мовним законодавством під час публічних заходів, тренувань і змагань.

"Ми працюємо з такими ситуаціями у робочому порядку. Але важливо, щоб організатори заходів роз’яснювали норми закону і проводили профілактичну роботу. Адже мовна легковажність призводить до конфліктів, яких можна було б уникнути", — наголосив він.