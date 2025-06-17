Рада повторно ухвалила закон про створення Єдиного держреєстру військовослужбовців

Верховна Рада врахувала пропозиції президента Володимира Зеленського та повторно ухвалила закон про створення і функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

За відповідний законопроєкт №12066 про внесення змін до деяких законів щодо створення і функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та удосконалення порядку ведення військового обліку повторно у цілому проголосували 265 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Закон також удосконалить порядок функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів за рахунок забезпечення інформаційної взаємодії між Електронною системою охорони здоров'я та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів для отримання визначених законом відомостей щодо призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

Як повідомлялося, створення єдиної бази даних про військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту в електронному вигляді розв'яже проблему із забезпеченням надання публічних (електронних публічних) послуг, зокрема адміністративних і соціальних послуг військовослужбовцям ЗСУ та Держслужби спецтранспорту та членам їхніх сімей.

Верховна Рада 18 грудня 2024 р. прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №12066, але президент не підписав його та повернув до Верховної Ради для повторного розгляду зі своїми пропозиціями.

На думку глави держави необхідно було привести положення закону у відповідність із вимогами закону "Про публічні електронні реєстри", а також опрацювати його положення з урахуванням того, що інформація про окремі категорії військовослужбовців належить до державної таємниці.

Онлайн трансляцію засідання українського парламенту веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у соціальних мережах.