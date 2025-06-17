Інтерфакс-Україна
Події
15:42 17.06.2025

Міноборони України кодифікувало дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля МК19(М)"

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Міноборони України кодифікувало дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля МК19(М)"
Фото: https://mod.gov.ua

Міноборони кодифікувало дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля МК19(М)", призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета, повідомила пресслужба відомства.

"Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля МК19(М)".(…) Бойовий модуль "Шабля МК19(М)" призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства у вівторок.

Повідомляється, що система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби. Модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій. Модулем може керувати один оператор.

Теги: #міноборони #модуль_шабля_мк19м

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